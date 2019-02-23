Головин - в заявке "Монако" на матч с "Лионом"

"Монако" в своем официальном Твиттере опубликовал заявку на матч 26-го тура чемпионата Франции против "Лиона". В данный список вошел российский хавбек монегасков Александр Головин.

Вратари: Субашич, Бенальо

Защитники: Бадиашиле, Балло-Туре, Глик, Хенрикс, Налду, Сидибе

Полузащитники: А. Силва, Аолу, Шадли, Фабрегас, Головин, Н'Дорам, Желсон, Лопеш

Нападающий: Фалькао, Силла, Винисиус.

"Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. "Лион" с 46 баллами располагается на 3-й строчке.

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