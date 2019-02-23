Головин - в заявке "Монако" на матч с "Лионом"

"Монако" в своем официальном Твиттере опубликовал заявку на матч 26-го тура чемпионата Франции против "Лиона". В данный список вошел российский хавбек монегасков Александр Головин.
Вратари: Субашич, Бенальо
Защитники: Бадиашиле, Балло-Туре, Глик, Хенрикс, Налду, Сидибе
Полузащитники: А. Силва, Аолу, Шадли, Фабрегас, Головин, Н'Дорам, Желсон, Лопеш
Нападающий: Фалькао, Силла, Винисиус.
Le groupe retenu par Leonardo Jardim pour #ASMOL 🔴⚪️ pic.twitter.com/OtZX3YeLMw– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 23 февраля 2019 г.
"Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. "Лион" с 46 баллами располагается на 3-й строчке.
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