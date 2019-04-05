20:56 | Футбол — Франция

Головин - в заявке "Монако" на матч с "Генгамом"

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"Монако" объявил заявку на матч 31-го тура чемпионата Франции против "Генгама". В список вошел российский хавбек монегасков Александр Головин. Полностью заявка выглядит так:

Вратари: Субашич, Бенальо, Си

Защитники: Бадиашиле, Балло-Туре, Глик, Хенрикс, Жемерсон, Сидибе

Полузащитники: А. Силва, Аолу, Шадли, Фабрегас, Головин, Ндорам, Желсон, Лопеш

Нападающие: Йоветич, Силла, Винисиус

"Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. "Генгам" с 22 баллами располагается на предпоследней строчке.

Генгам - Монако

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