Головин - в заявке "Монако" на матч с "Генгамом"

"Монако" объявил заявку на матч 31-го тура чемпионата Франции против "Генгама". В список вошел российский хавбек монегасков Александр Головин. Полностью заявка выглядит так:
Вратари: Субашич, Бенальо, Си
Защитники: Бадиашиле, Балло-Туре, Глик, Хенрикс, Жемерсон, Сидибе
Полузащитники: А. Силва, Аолу, Шадли, Фабрегас, Головин, Ндорам, Желсон, Лопеш
Нападающие: Йоветич, Силла, Винисиус
👉 Le groupe de l'AS Monaco pour le déplacement à Guingamp #EAGASM pic.twitter.com/cHD047lEyy– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 5 апреля 2019 г.
"Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. "Генгам" с 22 баллами располагается на предпоследней строчке.
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