Головин — в заявке «Монако» на матч с «Брестом»
Стал известен состав «Монако» на матч 27-го тура чемпионата Франции против «Бреста». В число 20 футболистов вошел россиянин Александр Головин.
Вратари: Бенжамен Леком, Радослав Маецки.
Защитники: Рубен Агилар, Бенуа Бадиашиле, Фоде Балло-Туре, Кайю Энрике, Аксель Дисаси, Гильермо Марипан, Крислен Матсима, Джибриль Сидибе.
Полузащитники: Крепин Диатта, Софьян Диоп, Сеск Фабрегас, Юссуф Фофана, Александр Головин, Элиот Матазо, Орельен Тшуамени.
Нападающие: Виссам Бен Йеддер, Стеван Йоветич, Кевин Фолланд.
Игра «Монако» — «Брест» состоится 28 февраля, начало — в 15.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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