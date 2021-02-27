Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Головин — в заявке «Монако» на матч с «Брестом»

22:43
Теги:

Стал известен состав «Монако» на матч 27-го тура чемпионата Франции против «Бреста». В число 20 футболистов вошел россиянин Александр Головин.

Вратари: Бенжамен Леком, Радослав Маецки.

Защитники: Рубен Агилар, Бенуа Бадиашиле, Фоде Балло-Туре, Кайю Энрике, Аксель Дисаси, Гильермо Марипан, Крислен Матсима, Джибриль Сидибе.

Полузащитники: Крепин Диатта, Софьян Диоп, Сеск Фабрегас, Юссуф Фофана, Александр Головин, Элиот Матазо, Орельен Тшуамени.

Нападающие: Виссам Бен Йеддер, Стеван Йоветич, Кевин Фолланд.

Игра «Монако» — «Брест» состоится 28 февраля, начало — в 15.00 по московскому времени.

Монако — Брест

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир