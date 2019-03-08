Головин - в заявке "Монако" на матч с "Бордо"

"Монако" огласил заявку на матч 28-го тура чемпионата Франции против "Бордо". В нее вошел российский хавбек монегасков Александр Головин. Полностью список выглядит так:

Вратари: Субашич, Бенальо.

Защитники: Бадиашиле, Балло-Туре, Хенрикс, Жемерсон, Налду, Сидибе.

Полузащитники: А. Силва, Аолу, Шадли, Фабрегас, Головин, Н'Дорам, Мартинш, Лопеш.

Нападающие: Фалькао, Силла, Винисиус.

📃 Le groupe de l'AS Monaco pour la réception des Girondins demain à 20h au Stade Louis II 🇲🇨

-----#ASMFCGB pic.twitter.com/4N4eSNj0tv – AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 8 марта 2019 г.

"Монако" занимает 16-е место в чемпионате Франции, имея в активе 26 очков.

Александр Головин: "Разрыв между чемпионатами России и Франции очень большой"