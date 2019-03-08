23:06 | Футбол — Франция

Головин - в заявке "Монако" на матч с "Бордо"

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"Монако" огласил заявку на матч 28-го тура чемпионата Франции против "Бордо". В нее вошел российский хавбек монегасков Александр Головин. Полностью список выглядит так:

Вратари: Субашич, Бенальо.

Защитники: Бадиашиле, Балло-Туре, Хенрикс, Жемерсон, Налду, Сидибе.

Полузащитники: А. Силва, Аолу, Шадли, Фабрегас, Головин, Н'Дорам, Мартинш, Лопеш.

Нападающие: Фалькао, Силла, Винисиус.

"Монако" занимает 16-е место в чемпионате Франции, имея в активе 26 очков.

Монако - Бордо

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