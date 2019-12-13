Головин в заявке «Монако» на матч с «Анже»

Стала известна заявка «Монако» на матч 18-го тура чемпионата Франции против «Анже», информирует официальный Twitter монегасков. В список из 20 игроков попал российский хавбек Александр Головин.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари — Леком, Субашич, Си;

защитники — Бадиашиле, Глик, Балло-Туре, Загре, Агилар, Марипан, Жемерсон;

полузащитники — Бакайоко, Фабрегас, Диаш, Джелсон, Адриен, Головин.

нападающие — Слимани, Бен Йеддер, Бальде, Августин.

Матч 18-го тура «Анже» — «Монако» состоится 14 декабря в 22.00 по московскому времени.

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