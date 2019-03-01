Головин в заявке "Монако" на матч с "Анже"

Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку "Монако" на гостевой матч с "Анже" в рамках 27-го тура чемпионата Франции, сообщает официальный Твиттер монегасков.

Заявка "Монако" выглядит следующим образом:

вратари – Бенальо, Субашич, Си;

защитники – Глик, Хенрикс, Сидибе, Балло-Туре, Налду, Бадиашиле;

полузащитники – Адриэн Силва, Шадли, Головин, Фабрегас, Мартинш, Рони Лопеш, Аолу, Н`Дорам;

нападающие – Силла, Фалькао, Винисиус.