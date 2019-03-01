Головин в заявке "Монако" на матч с "Анже"

Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку "Монако" на гостевой матч с "Анже" в рамках 27-го тура чемпионата Франции, сообщает официальный Твиттер монегасков.
Заявка "Монако" выглядит следующим образом:
вратари – Бенальо, Субашич, Си;
защитники – Глик, Хенрикс, Сидибе, Балло-Туре, Налду, Бадиашиле;
полузащитники – Адриэн Силва, Шадли, Головин, Фабрегас, Мартинш, Рони Лопеш, Аолу, Н`Дорам;
нападающие – Силла, Фалькао, Винисиус.
Le groupe 🔴⚪️ pour #SCOASM 👊 pic.twitter.com/Ugpn5Ylsbo– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 1 марта 2019 г.
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