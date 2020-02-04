Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на матч 23-го тура чемпионата Франции против «Анже».

Встреча состоится сегодня и начнется в 21.00 по московскому времени.

«Монако»: Леком, Субашич, Бадьяшиль, Балло-Туре, Жорже, Глик, Агилар, Марипан, Хенрихс, Фабрегас, Головин, Фофана, Силва, Чуамени, Бен-Йеддер, Йоветич, Бальде Кейта, Слимани.

В этом сезоне Головин провел 20 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.