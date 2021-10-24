Головин остался в запасе «Монако» на матч с «Монпелье»
Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в стартовый состав команды на матч 11-го тура чемпионата Франции против «Монпелье». Российский футболист остался в запасе.
Состав «Монако»: Нюбель, Кайю Энрике, Павлович, Марипан, Агилар, Матазо, Тшуамени, Желсон Мартинш, Диоп, Бен Йеддер, Фолланд.
Матч «Монако» — «Монпелье» начнется в 18.00 по московскому времени.
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