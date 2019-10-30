Головин в запасе «Монако» на матч с «Марселем»

Стали известны составы команд на матч 1/16 финала Кубка французской лиги «Монако» — «Марсель». Российский полузащитник хозяев Александр Головин остался в запасе.

Le 1?1? de L'AS Monaco ?? pour ce 16e de finale de Coupe de la Ligue BKT face ? l'OM ! #ASMOM#DAGHEMUNEGU ??? pic.twitter.com/fYnW8XuSPy — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) October 30, 2019

Состав «Монако»: Лекомт, Туре, Марипан, Жемерсон, Агилар, Бадиашиле, Хенрихс, Фабрегас, Адриен, Кейта Бальде, Огюстен.

Матч начнется в 23.05 по московкому времени.