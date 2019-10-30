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Головин в запасе «Монако» на матч с «Марселем»

22:14
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Стали известны составы команд на матч 1/16 финала Кубка французской лиги «Монако» — «Марсель». Российский полузащитник хозяев Александр Головин остался в запасе.

Состав «Монако»: Лекомт, Туре, Марипан, Жемерсон, Агилар, Бадиашиле, Хенрихс, Фабрегас, Адриен, Кейта Бальде, Огюстен.

Матч начнется в 23.05 по московкому времени.

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