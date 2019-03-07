Головин в тройке самых популярных игроков "Монако"

В официальном магазине "Монако" неподалеку от стадиона "Луи II" почти не осталось готовых маек с фамилией и номером Александра Головина. Они распроданы.

По словам сотрудников магазина, российский полузащитник, несмотря на его непродолжительную карьеру в клубе из княжества, вошел в тройку самых популярных футболистов монегасков. Наибольшим спросом у болельщиков пользуются майки Радамеля Фалькао. Вторым идет как раз Головин. На третьем месте по продажам - футболки Сеска Фабрегаса.

Майки, в которых выходят на поле игроки "Монако", в зависимости от комплектации (нашивок, фасона и т.п.) стоит примерно 80-115 евро. И это со скидкой. (Александр Бобров)