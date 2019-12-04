Головин в стартовом составе «Монако» на матч с «Тулузой»

«Монако» назвал состав на матч 16-го тура чемпионата Франции против «Тулузы». В стартовый состав попал российский полузащитник Александр Головин.

«Монако»: Лекомт, Туре, Марипан, Жемерсон, Агилар, Глик, Бакайоко, Адриэн Силва, Головин, Бен Йеддер, Огюстен.

Матч «Тулуза» — «Монако» начнется в 22.00 по московскому времени.

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