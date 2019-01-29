22:46 | Футбол — Франция

Головин - в старте "Монако" в первом матче после возвращения Жардима

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"Монако" объявил состав на полуфинальный матч Кубка французской лиги против "Генгама". С первых минут встречу начнет российский хавбек монегасков Александр Головин.

Состав "Монако": Субашич - Б. Бадиашиле, Балло-Туре, Жемерсон, Глик, Хенрикс - Фабрегас, Головин, Венкер - Лопеш, Мартинш.

Напомним, этот матч станет для монегасков первым после возвращения Леонарду Жардима на пост главного тренера.

Генгам - Монако

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