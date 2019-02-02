Головин - в старте "Монако" на матч с "Тулузой"

"Монако" объявил состав на матч 23-го тура чемпионата Франции против "Тулузы". Российский хавбек монегасков Александр Головин начнет встречу с первых минут.

Состав "Монако": Субашич - Балло-Туре, Жемерсон, Сидибе, Глик, Б. Бадиашиле - Лопеш, Головин, Фабрегас - Фалькао, Мартинш.

"Монако" занимает предпоследнее место в чемпионате Франции, имея в активе 15 очков после 22 туров. "Тулуза" с 26 баллами располагается на 13-й строчке.

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