Головин - в старте "Монако" на матч с "Тулузой"

"Монако" объявил состав на матч 23-го тура чемпионата Франции против "Тулузы". Российский хавбек монегасков Александр Головин начнет встречу с первых минут.
Состав "Монако": Субашич - Балло-Туре, Жемерсон, Сидибе, Глик, Б. Бадиашиле - Лопеш, Головин, Фабрегас - Фалькао, Мартинш.
1⃣1⃣ La composition de l'AS Monaco - #ASMTFC pic.twitter.com/H4PqlaEpj8– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 2 февраля 2019 г.
"Монако" занимает предпоследнее место в чемпионате Франции, имея в активе 15 очков после 22 туров. "Тулуза" с 26 баллами располагается на 13-й строчке.
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