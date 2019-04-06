Головин - в старте "Монако" на матч с "Генгамом"

"Монако" объявил состав на матч 31-го тура чемпионата Франции против "Генгама". С первых минут встречу начнет российский хавбек монегасков Александр Головин.

Состав "Монако": Субашич, Балло-Туре, Жемерсон, Сидибе, Глик, Силва, Головин, Фабрегас, Лопеш, Мартинш, Винисиус

Le 1⃣1⃣ pour le match de ce soir face à Guingamp 👊

-----#EAGASM pic.twitter.com/1jSXiQYtHe – AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 6 апреля 2019 г.

"Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. "Генгам" с 22 баллами располагается на последней строчке.

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