20:09 | Футбол — Франция

Головин - в старте "Монако" на матч с "Генгамом"

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"Монако" объявил состав на матч 31-го тура чемпионата Франции против "Генгама". С первых минут встречу начнет российский хавбек монегасков Александр Головин.

Состав "Монако": Субашич, Балло-Туре, Жемерсон, Сидибе, Глик, Силва, Головин, Фабрегас, Лопеш, Мартинш, Винисиус

"Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. "Генгам" с 22 баллами располагается на последней строчке.

Генгам - Монако

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