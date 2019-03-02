Головин - в старте "Монако" на матч с "Анже"

"Монако" объявил состав на матч 27-го тура чемпионата Франции против "Анже". С первых минут встречу начнет российский хавбек монегасков Александр Головин.
Состав "Монако": Субашич - Балло-Туре, Сидибе, Глик, Бадиашиле - Лопеш, А. Силва, Головин, Фабрегас - Фалькао, Мартинш.
Le 1⃣1⃣ de l'AS Monaco pour #SCOASM ! pic.twitter.com/UMQ9kO3d20– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 2 марта 2019 г.
"Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 25 очков. "Анже" с 33 баллами располагается на 12-й строчке.
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