«Монако» опубликовал список игроков, готовящихся к матчу 24-го тура чемпионата Франции против «Нима». В число 21 футболиста вошел россиянин Александр Головин.

В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провел 8 матчей и забил 1 мяч в ла лиге.

Вратари: Бенжамен Леком, Радослав Маецки.

Защитники: Рубен Агилар, Бенуа Бадиашиле, Фоде Балло-Туре, Аксель Дисаси, Кайю Энрике, Гильермо Марипан, Крислен Матсима, Джибриль Сидибе.

Полузащитники: Крепин Диатта, Софьян Диоп, Сеск Фабрегас, Юссуф Фофана, Александр Головин, Элиот Матазо, Орельен Тшуамени.

Нападающие: Виссам Бен Йеддер, Стеван Йоветич, Пьетро Пеллегри, Кевин Фолланд.