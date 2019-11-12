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Головин — в сборной тура чемпионата Франции по версии фанатов

20:55

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в сборную 13-го тура чемпионата Франции по версии болельщиков. Российский хавбек стал автором единственного мяча в игре с «Дижоном» (1:0).

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