Головин уже около недели на карантине. «Монако» отпустил полузащитника в Россию

В отличие от большинства партнеров по «Монако» полузащитник Александр Головин покинул княжество и прилетел в Россию, вернувшись к родителям в Калтан. Последнюю тренировку его команда провела 13 марта, а 16-го числа монегаски прекратили групповые занятия, получили тренажеры и индивидуальные программы подготовки и перешли на домашний режим.

Со временем российский футболист, недавно продливший контракт с «Монако» на улучшенных финансовых условиях, стал выражать желание поехать на родину. В итоге руководство клуба пошло ему навстречу. Около недели Головин находится в Калтане, где вынужден соблюдать условия 14-дневного карантина.

В текущем сезоне 23-летний Головин провел 35 матчей за монегасков, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. (Александр Бобров)