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Головин тренируется в общей группе «Монако» с ограничениями

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин тренируется в общей группе своей команды с ограничениями, сообщил его агент Александр Клюев.

«Саша чувствует себя хорошо, все идет по плану медицинского штаба «Монако». Пока он тренируется в общей группе с ограничениями. Решение о том, сможет ли он сыграть в ближайшем матче, примет медицинский штаб клуба. Дискомфорта от травмы нет, но еще ограничения есть», — приводит слова Клюева ТАСС.

На старте сезона «Монако» с минимальным счетом обыграло «Сент-Этьен» (1:0). Во 2-м туре чемпионата Франции монегаски встретятся в гостях с «Лионом». Матч пройдет 24 августа.

Источник: ТАСС
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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3
 Ренн 1 1 0 0 3-0 3
4
 Лилль 1 1 0 0 2-0 3
5
 Осер 1 1 0 0 2-1 3
6
 Ланс 1 1 0 0 1-0 3
7
 Монако 1 1 0 0 1-0 3
8
 Страсбур 1 0 1 0 1-1 1
9
 Монпелье 1 0 1 0 1-1 1
10
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
11
 Тулуза 1 0 1 0 0-0 1
12
 Ницца 1 0 0 1 1-2 0
13
 Сент-Этьен 1 0 0 1 0-1 0
14
 Анже 1 0 0 1 0-1 0
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 Реймс 1 0 0 1 0-2 0
16
 Гавр 1 0 0 1 1-4 0
17
 Лион 1 0 0 1 0-3 0
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