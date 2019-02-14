Головин тренируется после травмы по индивидуальной программе

Как ранее сообщал "СЭ", полузащитник "Монако" Александр Головин тренируется после травмы голеностопа в матче 24-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" (2:2). Пресс-служба монегасков уточнила, что 22-летний россиянин занимался по индивидуальной программе.

Подопечные Леонарду Жардима проведут домашнюю встречу в рамках 25-го тура с "Нантом" 16 февраля.

В текущем сезоне 22-летний хавбек провел за "Монако" 21 матч во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал результативную передачу.