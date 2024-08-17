Головин тренируется по индивидуальной программе после травмы лодыжки
Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказала о состоянии здоровья игрока после травмы лодыжки.
«Восстановление Александра идет по плану медицинского штаба «Монако». Сейчас он чувствует себя хорошо. Александр тренируется по индивидуальной программе, в том числе на поле», — цитирует Клюева ТАСС.
7 августа пресс-служба «Монако» сообщила, что Головин получил травму лодыжки.
В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел 27 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Первый матч нового сезона лиги 1 «Монако» проведет дома 17 августа против «Сент-Этьена».
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1
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2
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3
|Тулуза
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4
|Нант
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5
|Сент-Этьен
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6
|Анже
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7
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8
|Ренн
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9
|Реймс
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Монако
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13
|Ницца
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14
|Лион
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15
|Марсель
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16
|Ланс
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|0-0
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17
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-1
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18
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|16.08
|21:45
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Гавр – ПСЖ
|1 : 4
|17.08
|18:00
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Брест – Марсель
|- : -
|17.08
|20:00
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Реймс – Лилль
|- : -
|17.08
|22:00
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|16:00
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Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
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Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
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Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
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Ренн – Лион
|- : -
|Г
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Брэдли Барколя
ПСЖ
|1
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Усман Дембеле
ПСЖ
|1
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Ли Кан Ин
ПСЖ
|1
|П
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Жоау Невеш
ПСЖ
|2
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Кристофер Опери
Гавр
|1
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Гонсалу Рамуш
ПСЖ
|1
|И
|К
|Ж
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Антуан Жужу
Гавр
|1
|0
|1
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Готье Льорис
Гавр
|1
|0
|1
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Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|1
|0
|1