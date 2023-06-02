Головин травмировался на тренировке «Монако»
Полузащитник «Монако» Александр Головин получил повреждение на тренировке монегасков.
«Не факт, что Головин сможет играть, хотя мы на это надеемся. На тренировке он поскользнулся и почувствовал некоторый дискомфорт. У него небольшие проблемы с приводящими мышцами», — цитирует главного тренера «Монако» Филиппа Клемана ТАСС.
В нынешнем сезоне 27-летний россиянин сыграл в 45 матчах за «Монако», забил 8 мячей и сделал 8 голевых передач. В феврале он продли контракт с командой до 2026 года.
Источник: https://tass.ru/sport/17911893
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Осер – Ланс
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