Головин травмировался на тренировке «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил повреждение на тренировке монегасков.

«Не факт, что Головин сможет играть, хотя мы на это надеемся. На тренировке он поскользнулся и почувствовал некоторый дискомфорт. У него небольшие проблемы с приводящими мышцами», — цитирует главного тренера «Монако» Филиппа Клемана ТАСС.

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин сыграл в 45 матчах за «Монако», забил 8 мячей и сделал 8 голевых передач. В феврале он продли контракт с командой до 2026 года.