Головин стал участником презентации новой домашней формы «Монако»

«Монако» представил домашнюю форму на сезон-2025/26. К участию в ее презентации привлекли российского полузащитника Александра Головина.

В новой форме красно-белая диагональная полоса дополнена рельефным рисунком в полоску, воротник выполнен в японском стиле. Также футболка получила золотой кант на рукавах и тонкие красные полосы спереди на плечах и внизу спины.

В сезоне-2024/25 29-летний Головин в 29 матчах за «Монако» во всех турнирах забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.