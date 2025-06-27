Футбол
27 июня, 12:02

Головин стал участником презентации новой домашней формы «Монако»

Павел Лопатко
Новая форма «Монако».
Фото ФК «Монако»

«Монако» представил домашнюю форму на сезон-2025/26. К участию в ее презентации привлекли российского полузащитника Александра Головина.

В новой форме красно-белая диагональная полоса дополнена рельефным рисунком в полоску, воротник выполнен в японском стиле. Также футболка получила золотой кант на рукавах и тонкие красные полосы спереди на плечах и внизу спины.

В сезоне-2024/25 29-летний Головин в 29 матчах за «Монако» во всех турнирах забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Александр Головин
