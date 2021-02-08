Головин стал лучшим игроком 24-го тура лиги 1 по версии WhoScored

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в сборную лучших футболистов 24-го тура лиги 1 по версии WhoScored.

24-летний футболист вчера, 7 февраля, привел команду к победе в матче с «Нимом» (4:3), забив три гола и сделав 1 результативную передачу. Это первый хет-трик россиянина в карьере. Портал наградил Головина максимальной оценкой — 10 баллов.

Полузащитник выступает в «Монако» с 2018 года. В сезоне-2020/21 футболист участвовал в 9 матчах команды, отметившись 4 голами. «Монако» после 24 туров чемпионата Франции занимает 4-е место в турнирной таблице.