«Монако» уволил Морено. Головин снова без тренера

Главный тренер «Монако» Роберт Морено отправлен в отставку. Он возглавил команду 28 декабря 2019 года, заключив контракт с монегасками на 2 с половиной года.

Вчера «Монако» провел первый матч межсезонья, обыграв «Серкль Брюгге» (2:0). Впервые обязанности капитана в этой игре выполнял Александр Головин, а в воротах монегасков дебютировал Антон Митрюшкин.

Владелец клуба Дмитрий Рыболовлев ставит перед командой высокие цели — обязательное попадание в тройку призеров чемпионата Франции и групповой турнир Лиги чемпионов. Продолжается усиление менеджмента. Недавно в клубе появился новый спортивный директор Пол Митчелл, известный по работе в «Лейпциге» и «Тоттенхэме».

По всей видимости, 42-летний тренер не доказал, что готов выполнить такие задачи. Расставание выглядит неожиданным, но, предположу, решение принято не сегодня и связано оно, в том числе, с приходом Митчелла. (Александр Бобров)