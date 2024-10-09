Головин: «В чемпионате Франции мог бы заиграть Ваня Обляков»

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, кто из россиян мог бы заиграть в чемпионате Франции.

— Кто, на твой взгляд, мог бы заиграть в чемпионате Франции? В «Монако»?

— Назову Ваню Облякова. Давно его знаю, много провели времени в сборной. Он бы точно смог. У меня там еще спрашивали про Сафонова... Игроки «Монако» видели, что он перешел в «ПСЖ». У нас в команде знают и Далера Кузяева. Перед играми с «Гавром» идет разбор, там видят, что выступает русский игрок — спрашивали про его сильные стороны.

С 7 по 15 октября у сборной России проходит учебно-тренировочный сбор. При этом все еще неизвестно, будет ли у национальной команды соперник во время этой паузы на игры сборных.