Головин рассказал об интересе "Интера"

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин после контрольного матча против "Чертаново" отметил, что ничего не знает о предложениях из серии А. Также хавбек оценил прошедший сезон во французской лиге.

– В начале сезона было непросто, но спустя почти год я чувствую себя в "Монако" намного увереннее, – цитирует Головина "Реальное время". – Надеюсь, следующий сезон получится для нас лучше. Есть ли у меня предложения от "Интера" и "Милана"? Не знаю, вам виднее, вы же в интернете все это вычитываете.

