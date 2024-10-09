Головин: «С Сафоновым еще не удалось пообщаться. С Кузяевым мы близки»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о взаимоотношениях с вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и полузащитником «Гавра» Далером Кузяевым.

— Сразу три игрока сборной России выступают в чемпионате Франции. Как часто общаетесь с Кузяевым и Сафоновым?

— С Матвеем еще не удалось пообщаться. Думаю, когда у нас будет игра, встретимся лицом к лицу, поговорим. С Далером мы давно вместе в сборной, подружились еще с первого сбора, мы близки. С ним гораздо больше общаемся.

С 7 по 15 октября у сборной России проходит учебно-тренировочный сбор. При этом все еще неизвестно, будет ли у национальной команды соперник во время этой паузы на игры сборных.