Головин: «Тяжело не нести больших расходов в Монако. Но жизнь не сильно отличается от Москвы»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о расходах на жизнь в одноименном государстве.

«Тяжело не нести больших расходов в Монако. Очень дорого снимать квартиру, в разы дороже, чем в Москве. Причем квартира может быть хуже, но ты платишь в пять раз больше.

Не скажу, чтобы жизнь сильно отличалась от московской. Цены в ресторане такие же. Обратил внимание, что мужчина с мужчиной могут при встрече поцеловаться в щеку во Франции. В первый раз для меня это было странно. Меня не пытались поцеловать (смеется).

Виделись несколько раз с Даниилом Медведевым в Монако. Ходил на его матчи, он — на мои. Но редко общаемся», — сказал Головин.

4 октября пресс-служба клуба сообщила о продлении контракта с 28-летним россиянином до 2029 года.

Головин выступает за монегасков с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 210 матчей за команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.