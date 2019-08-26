Головин рассказал, как долго планирует играть в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» заявил, что хочет остаться в клубе еще минимум на один сезон.

— В одном из недавних интервью вы сказали сильную вещь — что, даже если было бы предложение из «Реала» или «Барселоны», сейчас не перешли бы туда, потому что не любите менять команды каждый год. Готовы были повторить эти слова после двух раз по 0:3 на старте нового сезона и после сегодняшнего второго тайма?

— Я на самом деле сказал не совсем так. Понятно, что «Реал» и «Барселона» — сумасшедшие команды. Просто я хочу остаться здесь, в «Монако», еще как минимум на сезон. Потому что только привык. Уверен, что этот сезон будет гораздо лучше и для меня, и для команды.

— Ваша цитата: «Года в Европе хватает любому, чтобы освоиться. Даже мне». Почему «даже»?

— Потому что мне тяжело дается адаптация где бы то ни было. Помню, даже как в самом начале переходил из Калтана в Ленинск-Кузнецкий. Хотя ехать всего два часа, и жил я там по неделе, а потом домой ездил, — но, чтобы почувствовать себя в своей тарелке, потребовалось даже больше года. Так тяжело было. Потом — в Москву. То же самое. Знаю себя — мне нужно много времени.

— Что изменилось за последний год в вас как в футболисте и человеке?

— Я точно привык ко всему новому, что за это время для себя обрел. Для этого потребовался сезон. Целый сезон, чтобы понять, что, как и где. Везде полетать, поездить. Очень важно было пройти с командой предсезонку. За это время ты становишься ее частью, живешь с нею на протяжении долгого времени. Поэтому сейчас чувствую себя в «Монако» как дома.

— Вадим Васильев на вашей презентации в «Монако» говорил, что в первый год не ждет от вас ничего сверхъестественного. А чего вы ждали от себя сами? И насколько удовлетворены тем, что в нем показали?

— Много пропустил из-за травмы, конечно. Это больше всего меня в прошлом сезоне беспокоило. И результаты, понятно, не самые лучшие были. В целом не сказать, что я провел его ярко, и не сказать, что ужасно. Именно свою игру в нем оцениваю, наверное, средне. Но так как мы чуть не вылетели, можно сказать, что сезон, грубо говоря, провален. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Головина здесь