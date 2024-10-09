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9 октября, 12:45

Головин — о решении остаться в «Монако»: «Мне там очень комфортно»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, почему решил продлить контракт с монегасками.

— Почему решил остаться в «Монако»? Писали, что были предложения из других клубов.

— Я хорошо адаптирован к «Монако», мне все нравится. У нас хороший тренерский штаб, сильная команда, хорошие отношения внутри клуба. Мне очень комфортно.

— «Монако» идет на первом месте в этом сезоне. Реальны ли шансы на титул? Каким результатом ты будешь доволен?

— Последние два года у нас крепкая команда, а в этом сезоне мы стали еще сильнее! Пришли новые ребята. Думаю, в этом сезоне самые реальные шансы на титул. Буду доволен только 1-2-м местом, не ниже.

Александр Головин. «Зенит» — самая популярная команда России. В «Монако» чаще всего о нем слышат". Интервью Головина

4 октября пресс-служба клуба сообщила о продлении контракта с 28-летним россиянином до 2029 года.

Головин выступает за монегасков с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 210 матчей за команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.

Александр Головин
ФК Монако
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 ПСЖ 7 5 2 0 21-6 17
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 Марсель 7 4 2 1 16-8 14
4
 Реймс 7 4 2 1 14-10 14
5
 Лилль 7 4 1 2 13-8 13
6
 Ланс 7 2 5 0 7-4 11
7
 Страсбур 7 2 4 1 14-12 10
8
 Лион 7 3 1 3 10-12 10
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 Ницца 7 2 3 2 15-7 9
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 Нант 7 2 3 2 9-8 9
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 Ренн 7 2 1 4 11-11 7
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14
 Осер 7 2 0 5 9-15 6
15
 Гавр 7 2 0 5 7-15 6
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 Тулуза 7 1 2 4 6-10 5
17
 Монпелье 7 1 1 5 8-21 4
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