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«Головин провел выдающийся матч». Главный тренер «Ниццы» — о поражении от «Монако»

11:30
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Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра после поражения от «Монако» в 7-м туре чемпионата Франции (1:3) нашел в себе силы похвалить полузащитника соперника Александра Головина, забившего два гола и сделавшего голевую передачу.

— Головин провел выдающийся матч, — цитирует L'Equipe Вийеру. — Но у меня были возможности для усиления полузащиты, нужно было сделать более качественные замены. Мы уступили команде, которая показала, что состоит из качественных игроков.

Монако — Ницца

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