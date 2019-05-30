Головин пропустит первый матч нового сезона во Франции

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет помочь своей команде в первом туре нового сезона в чемпионате Франции. Как сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги, россиянин получил дисквалификацию за перебор желтых карточек – третье предупреждение в последних десяти играх.

Кроме того, за перебор предупреждений наказаны Юлиан Дракслер ("ПСЖ"), Кристофер Жюльен ("Тулуза"), Казимир Нинга ("Кан"), Отавиу ("Бордо") и Лоик Реми ("Лилль").

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