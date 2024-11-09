Головин пропустит матч со «Страсбуром» из-за повреждения

Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку клуба на матч 11-го тура чемпионата Франции со «Страсбуром».

Сообщается, что 28-летний россиянин испытывает дискомфорт в лодыжке правой ноги. Сроки возвращения игрока в строй не уточняются.

Матч состоится 9 ноября, начало — в 19:00 по московскому времени.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне на его счету 12 матчей за клуб во всех турнирах без результативных действий.