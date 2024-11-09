Головин пропустит матч со «Страсбуром» из-за повреждения
Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку клуба на матч 11-го тура чемпионата Франции со «Страсбуром».
Сообщается, что 28-летний россиянин испытывает дискомфорт в лодыжке правой ноги. Сроки возвращения игрока в строй не уточняются.
Матч состоится 9 ноября, начало — в 19:00 по московскому времени.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне на его счету 12 матчей за клуб во всех турнирах без результативных действий.
Источник: ФК Монако
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|20
|
3
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|10
|6
|2
|2
|15-7
|20
|
4
|Лилль
|10
|5
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|2
|16-9
|18
|
5
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|4
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|
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|
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|
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|
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|2
|5
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|11
|
14
|Нант
|10
|2
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|10
|
15
|Анже
|10
|2
|4
|4
|11-16
|10
|
16
|Сент-Этьен
|10
|3
|1
|6
|10-24
|10
|
17
|Гавр
|10
|3
|0
|7
|8-20
|9
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18
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34 тур
|8.11
|22:45
|
Марсель – Осер
|1 : 3
|9.11
|19:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|9.11
|21:00
|
Ланс – Нант
|- : -
|9.11
|23:00
|
Анже – ПСЖ
|- : -
|10.11
|17:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|10.11
|19:00
|
Гавр – Реймс
|- : -
|10.11
|19:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|10.11
|19:00
|
Ренн – Тулуза
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|10.11
|22:45
|
Лион – Сент-Этьен
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ПСЖ
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|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|7
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
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Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Луис Энрике
Марсель
|4
|И
|К
|Ж
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