Головин пропустит матч против «Реймса» из-за мышечных проблем

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч 26-го тура чемпионата Франции против «Реймса». Он не попал в заявку на эту встречу.

Как сообщает официальный сайт «Монако», россиянин испытывает проблемы с мышцами.

Российский полузащитник «Монако» не так давно вернулся в состав после травмы. Он выходил на замену в двух последних встречах.

Матч «Монако» — «Реймс» состоится в воскресенье, 27 февраля.