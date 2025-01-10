Головин пропустит матч «Монако» с «Нантом» из-за травмы

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил повреждение голеностопа, сообщает пресс-служба монегасков.

По этой причине 28-летний футболист пропустит ближайший матч команды с «Нантом» в лиге 1. Срок восстановления россиянина не уточняется.

Игра между «Монако» и «Нантом» пройдет в пятницу, 10 января, и начнется в 21.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Головин провел 20 матчей за «Монако» во всех турнирах, отметившись 2 голами и одной результативной передачей.