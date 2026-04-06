Головин — о голе в матче с «Марселем»: «Все счастливы благодаря победе. Конечно же, рад, что забил»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Марселем» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Франции.

29-летний россиянин открыл счет на 59-й минуте.

«Все счастливы благодаря победе. Конечно же, рад, что забил. Думаю, что в конце нам нужно было играть получше, но мы все равно забрали три очка, — написал Головин в социальной сети. — Сейчас смотрим вперед и просто идем от игры к игре».

Полузащитник выступает за «Монако» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне Лиги 1 на его счету 21 матч, 5 голов и 5 голевых передач.