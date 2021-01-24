Головин прокомментировал свою игру и победу над «Марселем»

24-летний полузащитник Александр Головин провел за «Монако» весь второй тайм матча с «Марселем» (3:1) и внес решающий вклад в победу, сделав две голевые передачи. Whoscored признал его лучшим игроком встречи, поставив восьмерку.

Всего в этом чемпионате Головин сыграл 218 минут и набрал четыре балла по системе «гол+пас» (1+3). То есть он участвовал в голевой комбинации монегасков в среднем примерно один раз в 55 минут.

После встречи с командой Андре Виллаш-Боаша российский футболист дал интервью «СЭ», прокомментировав сам матч и свою игру:

— Взяли важные три очка в матче с принципиальным соперником. Тем более после первого тайма проигрывали 0:1. После такой победы великолепные эмоции!

— «Монако» переломил игру после вашего выхода на замену.

— Думаю, это совпадение. В перерыве внесли коррективы, добавила вся команда, поэтому и получился такой хороший результат. Но согласен, что могу занести эту игру себе в актив.

— Обе голевые передачи вы сделали после розыгрышей угловых.

— Мы много работаем над «стандартами», уделяем этому большое внимание. Так что ничего удивительного нет, здесь также заслуга всей команды.

— Когда, наконец, увидим вас в стартовом составе? Готовы играть с первых минут?

— С каждым матчем чувствую себя все лучше и лучше, нет никаких проблем, а все решения по составу принимает главный тренер.

(Александр Бобров)