Головин — о 100-м матче в чемпионате Франции: «Красивая цифра»

Полузащитник «Монако» Александр Головин после матча 35-го тура чемпионата Франции против «Анже» (2:0) подвел итоги встречи.

По словам 25-летнего россиянина, для которого прошедшая встреча стала сотой в чемпионате Франции, он рад добиться победы в такой день.

«Выиграли абсолютно по делу. Важно было внимательно и аккуратно сыграть в обороне, особенно на первых минутах, — сказал Головин «СЭ». — Думаю, сегодня у нас неплохо получалось выбегать в контратаки, после которых мы создавали моменты. И неслучайно, что именно так был забит второй мяч.

Мог ли в ситуации со вторым голом решить эпизод сам? Нет-нет, там мы все сделали правильно. Всегда отдам передачу, если вижу партнера в более выгодной позиции. У нас было большое численное преимущество в быстрой атаке, нужно было просто грамотно распорядиться моментом, что мы и сделали. Что думаю по поводу того, что этот матч стал для меня 100 в чемпионате Франции? Красивая цифра и хорошо, что получилось выиграть в этот день».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В этом сезоне он провел 24 матча в чемпионате Франции, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.