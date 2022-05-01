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Сегодня, 18:16

Головин — о 100-м матче в чемпионате Франции: «Красивая цифра»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Александр Головин.
Фото Reuters

Полузащитник «Монако» Александр Головин после матча 35-го тура чемпионата Франции против «Анже» (2:0) подвел итоги встречи.

По словам 25-летнего россиянина, для которого прошедшая встреча стала сотой в чемпионате Франции, он рад добиться победы в такой день.

«Выиграли абсолютно по делу. Важно было внимательно и аккуратно сыграть в обороне, особенно на первых минутах, — сказал Головин «СЭ». — Думаю, сегодня у нас неплохо получалось выбегать в контратаки, после которых мы создавали моменты. И неслучайно, что именно так был забит второй мяч.

Мог ли в ситуации со вторым голом решить эпизод сам? Нет-нет, там мы все сделали правильно. Всегда отдам передачу, если вижу партнера в более выгодной позиции. У нас было большое численное преимущество в быстрой атаке, нужно было просто грамотно распорядиться моментом, что мы и сделали. Что думаю по поводу того, что этот матч стал для меня 100 в чемпионате Франции? Красивая цифра и хорошо, что получилось выиграть в этот день».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В этом сезоне он провел 24 матча в чемпионате Франции, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Александр Головин
ФК Монако
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 24 7 4 79-34 79
2
 Марсель 34 19 8 7 56-33 65
3
 Монако 35 18 8 9 57-35 62
4
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
5
 Страсбур 35 15 12 8 58-39 57
6
 Ницца 34 17 7 10 43-29 57
7
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
8
 Лион 34 14 11 9 56-45 52
9
 Лилль 35 13 12 10 42-43 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 35 13 9 13 45-48 48
12
 Монпелье 35 12 7 16 48-53 43
13
 Реймс 35 10 13 12 38-38 43
14
 Труа 35 9 9 17 33-47 36
15
 Анже 35 8 11 16 38-53 35
16
 Лорьян 35 8 10 17 34-59 34
17
 Клермон Фут 35 8 9 18 35-65 33
18
 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Бордо 34 5 12 17 47-84 27
20
 Метц 35 4 13 18 31-62 25
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29.04 22:00
Страсбур – ПСЖ
 3 : 3
30.04 18:00
Ланс – Нант
 2 : 2
30.04 22:00
Ренн – Сент-Этьен
 2 : 0
1.05 14:00
Труа – Лилль
 3 : 0
1.05 16:00
Брест – Клермон Фут
 2 : 0
1.05 16:00
Лорьян – Реймс
 1 : 2
1.05 16:00
Монако – Анже
 2 : 0
1.05 16:00
Монпелье – Метц
 2 : 2
1.05 18:05
Бордо – Ницца
 - : -
1.05 21:45
Марсель – Лион
 - : -
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Кильян Мбаппе

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 25
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

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П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
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Лионель Месси

ПСЖ

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Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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Ницца

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