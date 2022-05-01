Головин — о 100-м матче в чемпионате Франции: «Красивая цифра»
Полузащитник «Монако» Александр Головин после матча 35-го тура чемпионата Франции против «Анже» (2:0) подвел итоги встречи.
По словам 25-летнего россиянина, для которого прошедшая встреча стала сотой в чемпионате Франции, он рад добиться победы в такой день.
«Выиграли абсолютно по делу. Важно было внимательно и аккуратно сыграть в обороне, особенно на первых минутах, — сказал Головин «СЭ». — Думаю, сегодня у нас неплохо получалось выбегать в контратаки, после которых мы создавали моменты. И неслучайно, что именно так был забит второй мяч.
Мог ли в ситуации со вторым голом решить эпизод сам? Нет-нет, там мы все сделали правильно. Всегда отдам передачу, если вижу партнера в более выгодной позиции. У нас было большое численное преимущество в быстрой атаке, нужно было просто грамотно распорядиться моментом, что мы и сделали. Что думаю по поводу того, что этот матч стал для меня 100 в чемпионате Франции? Красивая цифра и хорошо, что получилось выиграть в этот день».
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В этом сезоне он провел 24 матча в чемпионате Франции, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|35
|24
|7
|4
|79-34
|79
|
2
|Марсель
|34
|19
|8
|7
|56-33
|65
|
3
|Монако
|35
|18
|8
|9
|57-35
|62
|
4
|Ренн
|35
|19
|5
|11
|77-36
|62
|
5
|Страсбур
|35
|15
|12
|8
|58-39
|57
|
6
|Ницца
|34
|17
|7
|10
|43-29
|57
|
7
|Ланс
|35
|15
|10
|10
|55-44
|55
|
8
|Лион
|34
|14
|11
|9
|56-45
|52
|
9
|Лилль
|35
|13
|12
|10
|42-43
|51
|
10
|Нант
|35
|14
|9
|12
|50-43
|51
|
11
|Брест
|35
|13
|9
|13
|45-48
|48
|
12
|Монпелье
|35
|12
|7
|16
|48-53
|43
|
13
|Реймс
|35
|10
|13
|12
|38-38
|43
|
14
|Труа
|35
|9
|9
|17
|33-47
|36
|
15
|Анже
|35
|8
|11
|16
|38-53
|35
|
16
|Лорьян
|35
|8
|10
|17
|34-59
|34
|
17
|Клермон Фут
|35
|8
|9
|18
|35-65
|33
|
18
|Сент-Этьен
|35
|7
|10
|18
|38-70
|31
|
19
|Бордо
|34
|5
|12
|17
|47-84
|27
|
20
|Метц
|35
|4
|13
|18
|31-62
|25
|29.04
|22:00
|
Страсбур – ПСЖ
|3 : 3
|30.04
|18:00
|
Ланс – Нант
|2 : 2
|30.04
|22:00
|
Ренн – Сент-Этьен
|2 : 0
|1.05
|14:00
|
Труа – Лилль
|3 : 0
|1.05
|16:00
|
Брест – Клермон Фут
|2 : 0
|1.05
|16:00
|
Лорьян – Реймс
|1 : 2
|1.05
|16:00
|
Монако – Анже
|2 : 0
|1.05
|16:00
|
Монпелье – Метц
|2 : 2
|1.05
|18:05
|
Бордо – Ницца
|- : -
|1.05
|21:45
|
Марсель – Лион
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|25
|
|
Мартен Террье
Ренн
|21
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|30
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|29
|2
|6
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3