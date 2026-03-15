Головин о 200-м матче во Франции: «Победили по делу, забил второй гол, когда нужно было преимущество»
Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Брестом» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Франции.
«Конечно, довольны игрой. Победили по делу, набрали важные три очка. Для себя также могу занести эту игру в актив: получилось поучаствовать в первом голе, потом забил второй, когда нам как раз очень нужно было увеличить преимущество. Были и еще моменты, когда мог отличиться, но в тех эпизодах здорово сыграл вратарь соперника. Самое главное, что мы выиграли и продолжаем бороться за верхние места в таблице», — сказал Головин «СЭ».
В сезоне-2025/26 Головин в 29 матчах забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.
«Монако» занимает пятое место в таблице чемпионата Франции с 43 очками после 26 игр.
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2
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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12
|Брест
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13
|Анже
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14
|Гавр
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15
|Осер
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16
|Ницца
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|0-0
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17
|Труа
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|0-0
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18
|Ле Ман
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
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|Марсель – Страсбур
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|Ницца – Лорьян
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|ПСЖ – Ренн
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|Тулуза – Лион
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|Труа – Париж
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