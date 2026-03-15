Головин о 200-м матче во Франции: «Победили по делу, забил второй гол, когда нужно было преимущество»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Брестом» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Франции.

«Конечно, довольны игрой. Победили по делу, набрали важные три очка. Для себя также могу занести эту игру в актив: получилось поучаствовать в первом голе, потом забил второй, когда нам как раз очень нужно было увеличить преимущество. Были и еще моменты, когда мог отличиться, но в тех эпизодах здорово сыграл вратарь соперника. Самое главное, что мы выиграли и продолжаем бороться за верхние места в таблице», — сказал Головин «СЭ».

В сезоне-2025/26 Головин в 29 матчах забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

«Монако» занимает пятое место в таблице чемпионата Франции с 43 очками после 26 игр.

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