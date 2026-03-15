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15 марта, 13:51

Головин о 200-м матче во Франции: «Победили по делу, забил второй гол, когда нужно было преимущество»

Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Брестом» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Франции.

&laquo;Монако&raquo; выиграл у &laquo;Бреста&raquo; (2:0).Головин расцвел: забил во втором туре подряд. Очередным голом отметил 200-й матч в Лиге 1

«Конечно, довольны игрой. Победили по делу, набрали важные три очка. Для себя также могу занести эту игру в актив: получилось поучаствовать в первом голе, потом забил второй, когда нам как раз очень нужно было увеличить преимущество. Были и еще моменты, когда мог отличиться, но в тех эпизодах здорово сыграл вратарь соперника. Самое главное, что мы выиграли и продолжаем бороться за верхние места в таблице», — сказал Головин «СЭ».

В сезоне-2025/26 Головин в 29 матчах забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

«Монако» занимает пятое место в таблице чемпионата Франции с 43 очками после 26 игр.

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Александр Головин
ФК Брест
ФК Монако
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«Монако» нанес поражение «Бресту» в домашнем матче, Головин забил гол

«Страсбур» и «Париж» сыграли вничью в Лиге 1
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 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
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11
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12
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
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