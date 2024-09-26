Источник: Головин продлит контракт с «Монако» до 2029 года

Полузащитник «Монако» Александр Головин продлит контракт с клубом, сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, 28-летний россиянин подпишет новое соглашение до лета 2029 года.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 27 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Действующее соглашение рассчитано до лета 2026 года.