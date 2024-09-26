Источник: Головин продлит контракт с «Монако» до 2029 года
Полузащитник «Монако» Александр Головин продлит контракт с клубом, сообщает журналист Иван Карпов.
По сведениям источника, 28-летний россиянин подпишет новое соглашение до лета 2029 года.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 27 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Действующее соглашение рассчитано до лета 2026 года.
Источник: https://t.me/karpinside/33470
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|4
|1
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|13
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|
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|5
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|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|
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|Монпелье
|5
|1
|1
|3
|5-15
|4
|
16
|Осер
|5
|1
|0
|4
|5-12
|3
|
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|1
|0
|4
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|27.09
|20:00
|
Осер – Брест
|- : -
|27.09
|22:00
|
ПСЖ – Ренн
|- : -
|28.09
|18:00
|
Ланс – Ницца
|- : -
|28.09
|20:00
|
Гавр – Лилль
|- : -
|28.09
|22:00
|
Монако – Монпелье
|- : -
|29.09
|16:00
|
Тулуза – Лион
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|29.09
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|
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Страсбур – Марсель
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|Г
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Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
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Усман Дембеле
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|П
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Жоау Невеш
ПСЖ
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|
Луис Энрике
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Амин Харит
Марсель
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|К
|Ж
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|1
|0
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