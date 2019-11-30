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Головин признан лучшим игроком «Монако» в ноябре

16:43
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Болельщики «Монако» признали полузащитника Александра Головина лучшим футболистом ноября, сообщает официальный сайт монегасков. За лучшего футболиста фанаты голосовали по итогам матчей — Головина признавали MVP в играх с «Дижоном» (1:0) и «Бордо» (1:2). В матче с «Дижоном» на счету Головина победный мяч. Россиянин набрал 68,5 процента голосов болельщиков, вторым стал вратарь Бенжамен Леконт (12 процентов), а замкнул тройку Виссам Бен Йеддер (8 процентов).

Отметим, что Головина признавали лучшим игроком «Монако» в пяти из 15 матчах нынешнего сезона. В октябре лучшим футболистом монегасков становился Бен Йеддер, в сентябре — Ислам Слимани.

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