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Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Лорьяном». Он забил через 10 секунд после выхода на поле

17:52
6 января. Лорьян. «Лорьян» — «Монако» — 2:5. Александр Головин. Фото AFP
6 января. Лорьян. «Лорьян» — «Монако» — 2:5. Александр Головин. Фото AFP
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Болельщики «Монако» назвали российского хавбека Александра Головина лучшим игроком матча 18-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (5:2). Полузащитник вышел на замену в середине второго тайма и уже через 10 секунд поразил ворота соперника.

Для Головина эта игра стала первой с 30 августа 2020 года: четыре месяца он восстанавливался от травмы подколенного сухожилия.

Россиянин признается лучшим игроком матча в составе «Монако» второй раз за сезон. В первый раз его болельщики признали по итогам игры 1-го тура с «Реймсом» (2:2), где Головин отметился голевым пасом.

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