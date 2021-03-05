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Головин признан лучшим игроком «Монако» в феврале

21:27
Александр Головин. Фото ФК "Монако".
Александр Головин. Фото ФК "Монако".
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Полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в феврале, сообщает 5 марта официальный сайт монегасков.

Россиянин победил в голосовании болельщиков «Монако». В прошедшем месяце он забил три мяча и сделал три результативные передачи. Головин набрал 37 процентов голосов. На втором месте Гильермо Марипан (30 процентов).

24-летний Александр Головин оформил хет-трик в матче с «Нимом» (4:3). В текущем сезоне он провел 13 матчей за команду и забил четыре мяча при шести голевых передачах.

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