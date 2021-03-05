Головин признан лучшим игроком «Монако» в феврале
Полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в феврале, сообщает 5 марта официальный сайт монегасков.
Россиянин победил в голосовании болельщиков «Монако». В прошедшем месяце он забил три мяча и сделал три результативные передачи. Головин набрал 37 процентов голосов. На втором месте Гильермо Марипан (30 процентов).
24-летний Александр Головин оформил хет-трик в матче с «Нимом» (4:3). В текущем сезоне он провел 13 матчей за команду и забил четыре мяча при шести голевых передачах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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