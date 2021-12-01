Головин поучаствовал в голевой атаке «Монако» в матче с «Анже»

Полузащитник «Монако» Александр Головин принял участие в голевой атаке команды в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Анже».

После подачи россиянина со штрафного мяч от головы одного из игроков защищающейся команды отскочил к Акселю Дисаси, который точно пробил.

Счет матча — 3:1 в пользу монегасков. Головин вышел на замену на 70-й минуте, а уже на 73-й Дисаси забил гол.