Головин потерял в цене по данным Transfermarkt

Трансферная стоимость российского полузащитника «Монако» Александра Головина снизилась на один миллион евро (с 20 до 19 миллионов евро), информирует ресурс по стоимости игроков Transfermarkt.

Вероятно, падение в цене вызвано недавно перенесенной травмой Головина. 24-летний игрок сборной России в прошлом году надорвал заднюю поверхность бедра.

Отметим, что хавбек вышел на замену на 64-й минуте в матче 18-го тура против «Лорьяна» (5:2) и забил гол спустя 10 секунд. При этом он играл после травмы впервые с августа 2020 года.