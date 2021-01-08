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Головин потерял в цене по данным Transfermarkt

12:21
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Трансферная стоимость российского полузащитника «Монако» Александра Головина снизилась на один миллион евро (с 20 до 19 миллионов евро), информирует ресурс по стоимости игроков Transfermarkt.

Вероятно, падение в цене вызвано недавно перенесенной травмой Головина. 24-летний игрок сборной России в прошлом году надорвал заднюю поверхность бедра.

Отметим, что хавбек вышел на замену на 64-й минуте в матче 18-го тура против «Лорьяна» (5:2) и забил гол спустя 10 секунд. При этом он играл после травмы впервые с августа 2020 года.

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