Головин попал в заявку на матч с «Амьеном»

«Монако» опубликовал список игроков, которые смогут принять участие в матче 17-го тура чемпионата Франции против «Амьена», сообщает Twitter команды.

В заявку попал полузащитник монегасков Александр Головин. В текущем сезоне на его счету 13 матче в чемпионате Франции, в которых он забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Матч пройдет 7 декабря и начнется в 22:00 мск.