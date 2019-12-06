Головин попал в заявку на матч с «Амьеном»
22:19
«Монако» опубликовал список игроков, которые смогут принять участие в матче 17-го тура чемпионата Франции против «Амьена», сообщает Twitter команды.
В заявку попал полузащитник монегасков Александр Головин. В текущем сезоне на его счету 13 матче в чемпионате Франции, в которых он забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
Матч пройдет 7 декабря и начнется в 22:00 мск.
?? Le groupe ??? pour #ASMASC ? pic.twitter.com/gHQ3k2y8vC— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) December 6, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...