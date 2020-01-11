Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин включен в заявку команды на матч 20-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ». Это будет первая игра монегасков в лиге 1 под руководством нового главного тренера Роберта Морено. Ранее под его руководством «Монако» обыграл «Реймс» (2:1) в Кубке Франции.

Головин в нынешнем сезоне в чемпионате Франции провел 16 матчей, забил три мяча.