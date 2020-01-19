Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции против «Сент-Приве»

Стала известна заявка «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции против «Сент-Приве», сообщает пресс-служба монегасков. Российский полузащитник Александр Головин попал в список из 20 футболистов, которых выбрал главный тренер Роберт Морено.

Игра пройдет 20 января в Орлеане.

Полностью заявка «Монако» выглядит следующим образом:

вратари — Леком, Субашич, Бенальо;

защитники — Агилар, Бадиашиле, Балло-Туре, Глик, Жорже, Марипан, Загре;

полузащитники — Бакайоко, Диаш, Бошилья, Головин, Фабрегас, Силва;

нападающие — Огюстен, Кейта Бальде, Бен Йеддер, Йоветич.