Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции против «Сент-Приве»
19:37
Стала известна заявка «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции против «Сент-Приве», сообщает пресс-служба монегасков. Российский полузащитник Александр Головин попал в список из 20 футболистов, которых выбрал главный тренер Роберт Морено.
Игра пройдет 20 января в Орлеане.
Полностью заявка «Монако» выглядит следующим образом:
вратари — Леком, Субашич, Бенальо;
защитники — Агилар, Бадиашиле, Балло-Туре, Глик, Жорже, Марипан, Загре;
полузащитники — Бакайоко, Диаш, Бошилья, Головин, Фабрегас, Силва;
нападающие — Огюстен, Кейта Бальде, Бен Йеддер, Йоветич.
? Le groupe ??? pour le 16e de Coupe de France ? #SPSHASM pic.twitter.com/rbfh3gtcsW— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) January 19, 2020
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