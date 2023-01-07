Головин попал в запас «Монако» на матч Кубка Франции против «Родеза»

«Монако» в рамках 1/32 финала Кубка Франции сыграет против клуба «Родез».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку на матч, но начнет игру на скамейке запасных.

Россиянин выдал серию из результативных действий в пяти матчах подряд за «Монако» в чемпионате Франции.

Всего на счету Головина 4 гола и 4 передачи в 16 матчах лиги 1.