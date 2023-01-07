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Сегодня, 19:23

Головин попал в запас «Монако» на матч Кубка Франции против «Родеза»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Монако» в рамках 1/32 финала Кубка Франции сыграет против клуба «Родез».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку на матч, но начнет игру на скамейке запасных.

Россиянин выдал серию из результативных действий в пяти матчах подряд за «Монако» в чемпионате Франции.

Всего на счету Головина 4 гола и 4 передачи в 16 матчах лиги 1.

Александр Головин
ФК Монако
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 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
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 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
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 Труа 17 4 6 7 29-33 18
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 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
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 Нант 17 3 8 6 18-24 17
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 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
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 Осер 17 3 4 10 16-35 13
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 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
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11.01 21:00
Аяччо – Реймс
 - : -
11.01 21:00
Осер – Тулуза
 - : -
11.01 21:00
Брест – Лилль
 - : -
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
11.01 21:00
Нант – Лион
 - : -
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 - : -
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 - : -
11.01 23:00
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Килиан Мбаппе

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Неймар

ПСЖ

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Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

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 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

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Реймс

 14 2 2
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М`Бай Ньянг

Осер

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